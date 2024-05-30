Экономист Морковкин спрогнозировал рост потребительской инфляции летом

сегодня в 15:26

Инфляция, в том числе потребительская, непременно будет расти в России грядущим летом, заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Он уточнил, что на этот период запланирована очередная индексация тарифов естественных монополий (на газ, воду, электроэнергию).

По прогнозу экономиста, велика вероятность того, что 7 июня российский Центробанк может повысить ключевую ставку, что, наоборот, увеличит инфляционные ожидания.

«А к концу года потребительская инфляция в России может вырасти на 15-20%», — допускает Морковкин.