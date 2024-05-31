Экономист Морковкин спрогнозировал подорожание яблок в России

Яблоки в российских магазинах, скорее всего, будут дорожать, поскольку страны-импортеры прекрасно знают о том, что недобор урожая в РФ после майских заморозков будет серьезным, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По его словам, они могут воспользоваться данной ситуацией, повысив экспортные цены.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что нехватки яблок на российском рынке не будет, поскольку потерянный урожай будет замещен поставками из дружественных стран: Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья.

«Азербайджан, Армения, Турция, Сербия и Белоруссия поставляли в Россию яблоки и раньше. Но чтобы не допустить сильного подорожания этих фруктов, нужно сделать соответствующие заявки на импортные поставки заранее и своевременно ввести меры таможенно-тарифного регулирования», — считает Морковкин.

Экономист напомнил, что с Белоруссией и Арменией, входящими в ЕАЭС, у России беспошлинная торговля.

«Ожидаю, что яблоки в России подорожают. Как правило, импортная продукция стоит на 20-30% дороже отечественной. Цены на яблоки будут зависеть в том числе и от валютного курса», — заявил Морковкин.