В России не прогнозируется рост цен на яблоки из-за заморозков

Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин заявил, что в России не ожидается рост цен на яблоки на фоне снижения урожая после сильных заморозков, сообщает ТАСС .

Кармазин привел прогноз Минсельхоза России, где говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий в стране возможен небольшой недобор урожая по плодовым. Но нехватки яблок на российском рынке не ожидается, подчеркнул он.

«В целом конечный потребитель не увидит повышения стоимости, потому что это все будет замещено поставками из тех же наших ближайших дружественных соседних стран — из Азербайджана, Турции, Армении, Белоруссии, Сербии и Приднестровья», — сказал Кармазин.

Замруководителя Россельхознадзора рассказал, что ежегодно в РФ завозят около 12 млн тонн плодоовощной продукции, наибольшую долю составляют экзотические фрукты — бананы, манго и т. д.