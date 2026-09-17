Учителя Подмосковья могут записаться на бесплатный курс по ИИ

Запись на бесплатную программу «Искусственный интеллект в работе учителя» открыли на Госуслугах для педагогов Подмосковья. Курс рассчитан на слушателей с любым уровнем подготовки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На Едином портале госуслуг открыли запись на программу «Искусственный интеллект в работе учителя». Подмосковные педагоги смогут бесплатно повысить квалификацию в сфере искусственного интеллекта.

Курс рассчитан на 36 академических часов и подойдет учителям с любым уровнем подготовки — от начинающих до продвинутых пользователей нейросетей. На занятиях участники научатся создавать учебные материалы разной сложности, иллюстрации, схемы, презентации, аудио- и видеоматериалы.

Также педагоги смогут собрать цифрового помощника для расшифровки записей, анализа успеваемости и подготовки черновиков сообщений родителям, а также выявлять работы учеников, сгенерированные ИИ. Обучение пройдет в три потока: с 25 сентября по 19 октября, с 9 октября по 2 ноября и с 23 октября по 26 ноября. После успешного тестирования слушатели получат электронное удостоверение о повышении квалификации. Для записи потребуется подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.