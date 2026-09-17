Национальный промышленный Конгресс PromSpace пройдет в Москве 12 октября

12 октября в Москве пройдет Национальный промышленный Конгресс PromSpace – главная дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов по формированию актуальной промышленной повестки в России, поддержке отечественных производителей, повышению их конкурентоспособности, а также содействию бизнес-инициативам в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции, сообщает пресс-служба организаторов.

В программе мероприятия запланировано открытие «Как расти в условиях дорогих денег?». В фокусе внимания - меры господдержки и инструменты институтов развития для модернизации производств, способы сокращения пути предприятия от заявки до реального финансирования, условия, необходимые производителям для инвестиций в оборудование, НИОКР, локализацию и расширение мощностей, банковские инструменты для промышленных компаний и др. Также пройдет пленарная сессия «Промышленная политика до 2030 года: переход к устойчивому росту». Участники обсудят, что должно стать следующим шагом технологического суверенитета: локализация критических компонентов, серийное производство оборудования или формирование полных промышленных цепочек, какие управленческие решения нужны уже сегодня, чтобы к 2030 году промышленность получила мощности, кадры, технологии и устойчивые рынки сбыта, за счет каких решений роботизация и ИИ могут стать массовым инструментом повышения производительности, а не набором отдельных пилотных проектов и др.

В качестве спикеров приглашены:

● Антон Алиханов, Министр промышленности и торговли РФ;

● Роман Дементьев, Генеральный директор ООО «АТБ Электроника»;

● Сергей Катырин, Президент ТПП РФ;

● Леонид Картешков, Генеральный директор ГК Bodvar (Бодвар);

● Вадим Бадеха, Генеральный директор ПАО «ОАК»;

● Сергей Сахненко, Генеральный директор АО «ОПК» и др.

Помимо этого, состоится ​мастер-класс «Госзакупки и меры господдержки: как промышленному предприятию получить максимум возможностей?»; ​лекция-практикум «Промышленный экспорт в дружественные страны: логистика, платежи, сертификация, спрос»; ​семинар «Кто будет работать на заводах к 2030 году? Кадры, роботы или ИИ?»; ​сессии: «Цифровой контур предприятия: промышленное ПО, АСУ ТП и киберустойчивость», «Транспортное машиностроение: технологии движения на земле, в воздухе и на воде», «Горнопромышленный комплекс в экономике технологического суверенитета».

Организатор Национального промышленного Конгресса PromSpace – Агентство экономического развития. Официальные партнеры – ООО УК «РУСКАПИТАЛ», ГК «Бодвар», ООО «АТБ Электроника», АО «Искра Технологии». Мероприятие пройдет при поддержке и участии ТПП РФ, РСПП, Союза машиностроителей России.

Деловая программа события опубликована на сайте.

Мероприятие состоится по адресу: Москва, Центр Событий РБК, Космодамианская набережная, дом 52, строение 7.