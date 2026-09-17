Почти 50 тыс подростков проверили на наркотики в Подмосковье

Почти 50 тыс. школьников и студентов прошли добровольные профилактические осмотры на употребление наркотиков в Подмосковье с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Школьники и студенты Московской области могут добровольно пройти тестирование на употребление наркотических средств и психотропных веществ. Осмотры проводят в образовательных учреждениях региона.

С начала 2026 года профилактические осмотры прошли почти 50 тыс. учащихся — примерно на 3,1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Подобные медицинские осмотры имеют важное профилактическое значение: они позволяют оценить масштаб проблемы употребления запрещенных веществ среди молодежи региона и выявить случаи на самом раннем этапе», — сказал главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Осмотры проводят специалисты наркологической службы с помощью экспресс-анализаторов. Результаты конфиденциальны. При положительном или сомнительном результате анализ повторно направляют в химико-токсикологическую лабораторию областного диспансера. Если результат подтвердится, врач сообщит об этом родителю или подростку старше 15 лет, проведет профилактическую беседу и пригласит на обследование в профильную медицинскую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.

Снижение потребления алкоголя и профилактика его последствий — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью, в России работают медицинские и общественные организации, а также церковные проекты, куда можно обратиться за помощью даже анонимно.