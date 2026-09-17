Более 10 тыс заявлений на порубочный билет подали в Подмосковье

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали на региональном портале более 10 тыс. заявлений на разрешение на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений. Услугу предоставляют в течение восьми рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года на региональный портал поступило более 10 тыс. заявлений на получение разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений.

Услуга «Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку» доступна в разделе «Земля» — «Природа и культурное наследие». Для подачи заявления необходимо выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить нужные документы.

В сервис внедрена система распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Она проверяет файлы, приложенные к электронному заявлению, и выявляет неверно загруженные документы. Во всплывающем окне также отображается информация о случаях, когда разрешение на вырубку не выдается. При вырубке менее 15 деревьев перечетная ведомость формируется автоматически.

Услугу предоставляют в течение восьми рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.