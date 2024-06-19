Экономист Морковкин: рост полной стоимости кредитов не снизил число микрозаймов

Рост полной стоимости кредитов после введения новых правил расчета ПСК в январе не отпугнул россиян от оформления небольших займов и не снизил в целом закредитованность населения, заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что полная стоимость кредитов (ПСК) в некоторых российских банках выросла в 2024 году до 57-60% и выше.

Морковкин в то же время отметил, что доля оформленных кредитов стоимостью от 500 тысяч рублей, по всей видимости, несколько уменьшилась из-за роста процентных ставок.

«Ставки растут, суммы увеличиваются, но большинство заемщиков берут кредиты, находясь в трудной жизненной ситуации, а не с целью получить новые возможности (например, открыть бизнес, оплатить путешествие и т. д.)», — считает Морковкин.

По его словам, ужесточение условий по кредитам больше всего коснулось не потребительского кредитования, а ипотеки.

«По итогам года возможно снижение количества ипотечных сделок на 25-30%», — допускает Морковкин.