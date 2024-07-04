Экономист Морковкин объяснил сокращение закупок турецких апельсинов в мае

Основная причина сокращения импорта турецких апельсинов в РФ – это увеличение закупок цитрусовых в дружественных странах глобального Юга в рамках расширения с ними экономического сотрудничества, заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Морковкин.

По итогам мая 2024 года суммарные объемы ввоза самых популярных цитрусовых из Турции в Россию сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Сильнее всего снизились поставки апельсинов – сразу в 14 раз.

«Второй фактор, повлиявший на сокращение импорта цитрусовых из Турции – это существенное подорожание поставок апельсинов из-за ослабления рубля, следствием которого стало падение спроса на этот продукт среди россиян», – считает Морковкин.

Ранее сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин отметил, что с начала апреля апельсиновый сок на прилавках российских магазинов подорожал на 14,7% по ряду причин. Хоть резких ценовых скачков больше не ожидается, напиток продолжит дорожать до конца года.