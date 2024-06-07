Эксперт: цена апельсинового сока может постепенно вырасти еще на 15%

С начала апреля апельсиновый сок на прилавках российских магазинов подорожал на 14,7% по ряду причин. Хоть резких ценовых скачков больше не ожидается, напиток продолжит дорожать до конца года, сообщил РИАМО сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин.

Цены на апельсиновый сок в последнее время напоминают историю с ценами на какао-бобы, они так же стремительно растут, заявил он. Стоимость напитка увеличивается с конца 2022 года, связано это с погодными условиями и болезнью деревьев в странах-поставщиках, прежде всего в Бразилии, а также Мексике и Испании.

«Из-за непогоды в текущем году урожай апельсинов может оказаться худшим за последние десятилетия, а это повлияет на стоимость концентрата апельсинового сока», — подчеркнул эксперт.

Хотя урожай пострадал не везде: в ряде стран, поставляющих апельсины (Китай, Турция, Марокко и Египет), ситуация складывается более благоприятно.

«Цена на апельсиновый сок очень сильно зависит от его состава. Соки, в состав которых входят сахар и лимонная кислота, стоят в 2 раза дешевле, около 80-90 рублей за литр, по сравнению с напитками, изготовленными лишь из концентрированного сока», — отметил Калугин.

По данным «Ценозавра», натуральный апельсиновый сок обойдется в среднем в 164,3 рубля. Цены в различных торговых сетях колеблются от 74,99 до 269,99 рубля за литр.

В течение года новых резких ценовых скачков ждать не стоит, апельсиновый сок может постепенно дорожать на 5-15%, прогнозирует эксперт.