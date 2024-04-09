Экономист Морковкин: большинство мигрантов в РФ не имеют нужной квалификации

России не хватает высококвалифицированных специалистов, однако те трудовые мигранты, которые приезжают в страну, зачастую не обладают нужной профессиональной квалификацией, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

«И даже если увеличить потоки трудовых мигрантов, не факт, что это исправит ситуацию. Необходимо четкое понимание того, сколько специалистов и какой квалификации в России не хватает. Нужно пресекать бесконтрольный завоз и пребывание мигрантов в стране», — считает экономист.

Он добавил, что еще в России неплохо было бы ужесточить миграционное законодательство, как, например, в ОАЭ.

По словам специалиста, также важно повышать качество образования, увеличивать количество мест в учебных заведениях по тем специальностям, где не хватает кадров, и повышать зарплату высокооплачиваемым специалистам, причем не только в Москве, но и в регионах, поскольку расхождения в заработке могут быть четырех- и даже пятикратными.

«На это нужно выделять средства из госбюджета. Государство должно повышать престиж рабочих профессий», — добавил Морковкин.