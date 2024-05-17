Экономист Морковкин: банки обязаны сообщать о продлении карт при их оформлении

Банки обязаны сообщать своим клиентам при оформлении банковских карт о том, что по истечении срока их перевыпустят автоматически, заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Морковкин.

Ранее банк ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества: злоумышленники звонят гражданам с фейковых аккаунтов в мессенджерах, представляются сотрудниками крупных банков и просят продиктовать код из СМС, чтобы продлить срок действия банковской карты. После этого они получают доступ к личному кабинету в онлайн-банке и могут вывести деньги или оформить кредит.

По словам Морковкина, чаще всего жертвами такого мошенничества становятся пожилые люди, которые плохо разбираются в информационных технологиях и финансовых продуктах.

«Чтобы минимизировать количество подобных случаев, нужно повышать финансовую грамотность населения. Государство может это делать через СМИ, а банки – через беседы с клиентами при оформлении банковских карт», – считает экономист.