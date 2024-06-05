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Экономист Морковкин: аутсорсинг не выгоден бизнесу в долгосрочной перспективе

Аутсорсинг позволяет компаниям решить в краткосрочной перспективе проблему с нехваткой кадров и сэкономить на зарплатах, но в долгосрочной перспективе издержки бизнеса будут расти, в том числе из-за нарушения ритмичности труда, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Российские компании стали чаще использовать аутсорсинг для компенсации нехватки кадров в штате, констатируют эксперты группы компаний Б1. Они опросили более 30 российских компаний, представляющих различные отрасли экономики.

«При повышающемся спросе, но не растущем предложении на рабочую силу неуклонно будет расти стоимость труда, что, конечно же, невыгодно компаниям. Поэтому они будут пользоваться аутсорсингом, чтобы снизить издержки на оплату труда», — считает Морковкин.

При этом следить за качеством выполненных работ сторонних подрядчиков будет сложнее, отметил экономист.

По его мнению, государство должно поддерживать работодателей в части продвижения занятости и популяризации востребованности рабочих профессий.