Как не просто сэкономить, но и постараться приумножить свой капитал — это вопрос личной дисциплины и финансовой грамотности, сообщил РИАМО экономист, юрист, заместитель председателя комитета по устойчивому развитию Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Хижняк.

Ранее стало известно, что 51% россиян на сегодняшний день не имеют никаких сбережений.

По словам эксперта, экономия требует анализа расходов, то есть работы над самим собой и своим личным бюджетом. Если составлен «финансовый план» — то ему придется следовать довольно жестко, не давая себе поблажек.

«Некоторые люди нередко делают импульсивные и необдуманные покупки, а кто-то чувствует непреодолимое желание тратить деньги. Это происходит из-за разных факторов: стресс, усталость, страх, избыточная радость или опьянение. Важно отслеживать такие моменты и устранять первопричины. Потому что экономия — это системная работа над собой», — сказал Хижняк.

Во-первых, чтобы начать экономить, нужно ответить себе довольно четко и конкретно на вопрос: «зачем я хочу начать экономить?». Нужно поставить себе конкретную цель.

«Пусть это будет „желание купить себе новый телефон“ или „деньги на отпуск“ или что-то еще, что будет мотивировать. Конкретная цель в данном случае — сильнейший мотиватор не сбиться с пути», — уточнил эксперт.

Во-вторых, нужно собрать свою личную «базу расходов» и отсегментировать ее по приоритетности и категориям: еда, развлечения, транспорт с пометками «важно!», «менее важно», «необязательное», «ненужное» и так далее. Это позволит четко контролировать, на что идут траты, а от чего можно отказаться, что на самом-то деле не так приоритетно.

«В-третьих, есть классическое правило „в начале месяца заплати себе“. Это максимально эффективное средство для накоплений. Когда приходит зарплата, 10-30% этих средств сразу перевести себе на отдельный накопительный банковский счет», — посоветовал экономист.

Эксперт отметил, что сейчас в каждом банке есть счета-копилки, где можно свободно их пополнять и снимать денежные средства. Либо можно воспользоваться депозитом с пополнением, но без опции снятия до даты истечения депозита.

«Конечно, процентная ставка по таким счетам меньше, чем ставка ЦБ, но учитывая текущую реальность — она будет в районе 15-18% годовых, что очень существенно для ежемесячного приумножения своего дохода», — добавил Хижняк.

По мнению экономиста, ежемесячно стабильно переводить себе на счет указанную выше часть зарплаты — это гарантировать рост своего накопительного банковского счета, куда также ежемесячно будут приходить проценты по вкладу, подрастая стабильно каждый месяц в связи с ростом суммы.