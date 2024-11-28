Экономист Григорьев: покупать валюту после скачка курса невыгодно

Финансовый эксперт Владимир Григорьев предостерег насчет покупки валюты после скачка курса. По его словам, это будет невыгодно, потому стоит подождать отката на валютном рынке, сообщает Lenta.ru .

По словам эксперта, у тех россиян, которые собирается покупать доллары или евро прямо сейчас в связи с поездкой за границу, не остается выбора — им придется приобрести валюту по невыгодному курсу. Остальным гражданам Григорьев порекомендовал подождать, пока рынок успокоится.

Эксперт добавил, что покупать валюту «на панике» не стоит. По его словам, спустя какое-то время рубль вновь укрепится. Наступит «откат на прежние позиции», как это случалось уже несколько раз.

Однако Григорьев предупредил, что отката до 90 руб. за доллар в ближайшее время ждать не стоит.

В четверг Центробанк обновил официальный курс валют. Доллар достиг отметки 109,58 руб., евро — 116,14 руб.