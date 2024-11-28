Центробанк обновил официальный курс валют

Валютные котировки Центробанка России, установленные на пятницу, показывают смешанную динамику, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте регулятора .

Европейская валюта — евро — укрепилась на 3,05 рубля, достигнув отметки 116,14 рубля. Американский доллар прибавил 1,57 рубля и составил 109,58 рубля. Китайская валюта — юань — наоборот, ослабла на 17 копеек, опустившись до 14,67 рубля.

Стоит напомнить, что исторические максимумы были зафиксированы весной 2022 года, когда 11 марта евро торговался по 132,96 рубля, доллар достигал 116,08 рубля, а юань поднимался до 19,04 рубля за единицу.

Ранее российский президент Владимир Путин успокоил граждан, заявив, что им не стоит бояться ситуации с курсом рубля. По его словам, ситуация находится на контроле, на данный момент поводы для какой-либо паники полностью отсутствуют.