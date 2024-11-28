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Путин о ситуации с курсом рубля: поводов для паники нет

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с падением курса рубля. По словам российского лидера, беспокоиться не стоит, сообщает ТАСС .

«Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет», — заявил президент России на пресс-конференции в Астане.

Ранее рубль начал укрепляться после резкого падения. На бирже курс доллара опустился ниже 110 рублей.

27 ноября курс евро достигал 120 рублей, а юаня — 15 рублей. Снижение курса рубля происходило на фоне сохранения спроса на валюту при низком предложении.

На этом фоне вечером 27 ноября ЦБ объявил, что с 28 ноября до конца 2024 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в рамках отзеркаливания регулярных операций Минфина.

Почему на валютном рынке России в конце ноября сложилась кризисная ситуация и как могут развиваться события в ближайшее время, можно прочитать в материале РИАМО.