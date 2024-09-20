сегодня в 16:38

Экономист Чирков: получение 13-й пенсии к концу года вполне реально

Инициатива о выплате российским пенсионерам 13-й пенсии может стать реальностью, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что в ГД внесут откорректированный законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии. Дополнительные выплаты предлагают направлять ежегодно пенсионерам перед Новым годом.

«С моей точки зрения, такая инициатива вполне реальна. Хотя инфляция и остается достаточно высокой, она начала снижаться. Поэтому повышение доходов пенсионеров становится первоочередной задачей, поскольку они являются зачастую наиболее незащищенной частью российского общества», — сказал он.

Учитывая, что расходы российского бюджета и возможности его финансирования растут и государственные финансы стабильны, повышение выплат пенсионерам вполне реально, считает Чирков.

«Кроме того, с моей точки зрения, правильно выбрано время выплаты: предновогодние дни наиболее затратны с точки зрения расходов для граждан России», — добавляет он.