В Госдуме предложили выплачивать матпомощь пенсионерам перед Новым годом
В Госдуму внесут откорректированный законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов.
Законопроект не был утвержден с первого раза, отметил парламентарий. Сейчас документ дорабатывают с учетом поправок.
Изменения коснутся размера выплат, которую предлагают направлять ежегодно пенсионерам перед Новым годом.
«Выплата должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров», — отметил зампредседателя Госдумы.
По его словам, законопроект инициировали из-за растущей инфляции.