сегодня в 03:07

В Госдуме предложили выплачивать матпомощь пенсионерам перед Новым годом

В Госдуму внесут откорректированный законопроект о ежегодной выплате пенсионерам 13-й пенсии, сообщил РИА Новости вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Законопроект не был утвержден с первого раза, отметил парламентарий. Сейчас документ дорабатывают с учетом поправок.

Изменения коснутся размера выплат, которую предлагают направлять ежегодно пенсионерам перед Новым годом.

«Выплата должна быть одинаковой для всех, в то время как размер пенсии каждого человека зависит от ряда параметров», — отметил зампредседателя Госдумы.

По его словам, законопроект инициировали из-за растущей инфляции.