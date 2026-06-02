Экономист Чирков оценил сроки снижения цен на овощи

Стоимость «борщевого набора» в России за год сократилась почти на 25%

Цены на овощи из «борщевого набора» за год снизились почти на четверть, однако долгосрочный тренд на удешевление пока под вопросом, сообщает АБН24 .

По данным отраслевых объединений, за последний год овощи, входящие в традиционный «борщевой набор», заметно подешевели. Стоимость такой корзины сократилась почти на 25%.

Экономист Максим Чирков заявил, что говорить о долгосрочном тренде пока рано.

«Однако говорить о том, что столь масштабное падение цен на овощи станет долгосрочным трендом, пока преждевременно. Несмотря на заметное замедление инфляции в России, она по-прежнему сохраняется и остается несколько выше целевого уровня. Поэтому ожидать многолетнего снижения цен на продовольствие в целом не приходится. Как и в любой другой экономике, при наличии инфляции общий уровень цен со временем продолжает расти, хотя отдельные категории товаров могут демонстрировать противоположную динамику», — пояснил спикер.

Эксперт добавил, что удешевление овощей не означает автоматического снижения стоимости всей продуктовой корзины.

«При этом важно понимать, что снижение стоимости овощей не означает автоматического удешевления всей продуктовой корзины... общий уровень потребительских цен продолжает находиться под влиянием инфляционных процессов», — заключил Чирков.

По его словам, эффект от снижения цен будет зависеть от структуры расходов конкретных домохозяйств.

