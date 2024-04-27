Экономист: боязнь ЦБ увеличения зарплат похожа на страх перед ростом ребенка

Опасение роста зарплат со стороны Центробанка из-за сопутствующей инфляции аналогично боязни роста ребенка, который приводит к новым запросам растущего организма. Об этом заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

26 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что денег на высокие зарплаты в России хватит, но это чревато инфляцией — для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, поэтому политика ЦБ направлена на ограничение чрезмерного расширения спроса.

«Способ мышления и рассуждений главы ЦБ исходит из парадигмы постоянного равновесия экономики, согласно которому любые отклонения от сложившейся сиюминутной сбалансированности вредны и опасны. Отсюда следует, что экономика всегда должна находиться в равновесии, что практически нереально и ужасно вредно. Если бы такая экономика существовала, то не было бы никакого развития в виде новых технологий, отраслей и продуктов», — прокомментировал Толкачев.

Он подчеркнул, что с точки зрения экономики развития рост зарплат — это проявление перспективных структурных сдвигов, побуждающее работодателей внедрять трудосберегающие технологии и повышать уровень автоматизации.

«Дополнительный спрос работников с высокой зарплатой стимулирует рост выпуска потребительских товаров. Сопутствующая инфляция способствует конкурентному отбору более эффективных производителей. Экономика в целом развивается, а не подмораживается, как хочет руководство Центробанка», — объяснил экономист.