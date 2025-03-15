Экономист Беляев: укрепление рубля по отношению к доллару скоро прекратится

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что процесс укрепления рубля по отношению к доллару в скором времени завершится, сообщает «Лента.ру» .

«Прогноз сейчас — это самое неблагодарное дело. Мы можем прогнозировать, опираясь на экономические факторы, ослабление рубля по отношению к доллару в долгосрочной перспективе», — сказал Беляев.

Он подчеркнул, что в обозримом будущем ожидается ослабление курса рубля по отношению к доллару. Сейчас наблюдается укрепление российской валюты, но процесс имеет свои пределы.

Эксперт предположил, что курс рубля скоро вернется к естественным значениям, составляющим около 89–90 рублей за доллар, после чего последует дальнейшее ослабление.

Беляев добавил, что Банк России определяет курс рубля на основе спекулятивных внебиржевых сделок и данных рынка «Форекс», что делает его прогнозирование сложным. Кроме того, по мнению некоторых, банк вносит корректировки в эти данные, что еще больше усложняет процесс.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко заявил, что во второй декаде марта курс рубля ожидается в диапазоне 85-90 руб./доллар, 94-99 руб./евро, 11,75-12,25 руб./юань.