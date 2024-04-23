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Экономист Беляев: рубль будет менее волатилен из-за решения по валютной выручке

Рубль может стать менее волатильным из-за решения властей РФ о продлении требований об обязательной продаже валютной выручки, сообщает Lenta.ru.

По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, курс отклоняется от базовых значений под влиянием конъюнктурных факторов, спроса и предложения.

При этом продажа валютной выручки помогает сгладить пики колебаний вокруг тренда, базовых значений. Это можно назвать положительным фактором.

Однако обязательная продажа валютной выручки никак не повлияет на базовые значения курса рубля и общие трендовые значения, отметил эксперт.

Ранее российские власти приняли решение продлить требование по продаже валютной выручки до конца этого года. С октября 2023 года крупнейшие экспортеры обязаны зачислять на счета в РФ от 80% валютной выручки, а продавать 90% от этого объема