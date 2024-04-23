Власти РФ продлят требование по продаже валютной выручки экспортерами

Российские власти приняли решение продлить требование по продаже валютной выручки до конца 2024 года. С октября 2023 года крупнейшие экспортеры обязаны зачислять на счета в РФ от 80% валютной выручки, а продавать 90% от этого объема, сообщает РБК со ссылкой на «Ведомости» .

Требование ввели из-за падения курса рубля. Оно относится к 43 группам компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Меру изначально ввели до 30 апреля.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в январе предложил, чтобы обязательство по валютной выручке действовало до конца года, поскольку мера показала эффективность. В начале 2024 года курс доллара «ушел» от пиковых значений осени к уровню около 90 рублей.

С предложением продлить меру согласилось министерство финансов РФ. Там уточнили, что благодаря механизму удалось достичь стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке. В Минфине России назвали продление обоснованным.

В министерстве также добавили, что предстоит доработать схему возврата выручки в случае, если экспортеры столкнутся с проблемами при ее возвращении.