Экономист Балынин дал советы по экономии на продуктах к Новому году

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как выгодно приобрести продукты к новогоднему столу и избежать переплат, сообщает «ФедералПресс» .

Балынин отметил, что перед Новым годом в сетевых магазинах ожидаются акции и скидки на овощи, фрукты, конфеты и другие продукты. Он посоветовал внимательно сравнивать цены в разных торговых точках, так как стоимость одних и тех же товаров может существенно отличаться.

Эксперт предупредил, что 30 и 31 декабря в магазинах могут образоваться большие очереди, поэтому лучше закупаться заранее. 1 января магазины также будут работать, и в этот день возможны дополнительные скидки из-за снижения потока покупателей.

Балынин обратил внимание, что 31 декабря доставка продуктов и готовой еды может подорожать на 15-20% из-за увеличения спроса на курьеров. Он порекомендовал заранее изучить акции, приобрести нескоропортящиеся продукты как можно раньше, а овощи и фрукты покупать в последнюю неделю декабря, сравнив цены в разных магазинах.

Экономист подчеркнул, что такой подход поможет сэкономить и избежать лишних трат в праздничный период.

