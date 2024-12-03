Экономист Бадалов: доллар в декабре не будет выше 110 рублей

На фоне новых антироссийских санкций курс доллара на прошлой неделе резко подскочил, на пике поднявшись выше 114 руб. Затем показатели скорректировались. В декабре курс доллара не будет выше 110 руб., заявил экономист Лазарь Бадалов, сообщает РИА Новости .

На падении рубля сказались санкции США против российского финансового сектора, затронувшие в том числе Газпромбанк. По словам эксперта, в условиях этих ограничений появилась перспектива снижения поступления валюты в РФ. Экспортная выручка продолжит влиять на курс рубля, но ситуация усугубится, считает Бадалов.

Скачки курса повлияли на настроение представителей бизнеса. Аналитики полагают, что они уже закладывают на следующий год курс доллара около 125 руб.

Однако российские власти призвали не паниковать, уверяя, что ситуация находится под контролем. Между тем ЦБ оперативно отреагировал на ослабление рубля, приняв необходимые меры для удержания валюты в приемлемых ценах.

Бадалов спрогнозировал, что курс доллара будет на уровне 110 руб., до конца года он не поднимется выше. В 2025 году он будет стремиться к 100 руб.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин дал прогноз о будущем американской валюты. По его словам, доллар сохранится на уровне 100 руб.