Костин: курс доллара сохранится на уровне чуть более 100 руб

Глава ВТБ Андрей Костин дал прогноз изданию Reuters о будущем американской валюты. По его словам, доллар сохранится на уровне 100 рублей сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что у ВТБ довольно позитивный взгляд на будущий год. Предполагается, что в 2025 году ВВП вырастет на 1,9%. Костин назвал показатель, который является средним межу оценкой ЦБ и правительства.

Также он уверен, что инфляцию получится снизить до уровня 6,4%, хотя в условиях санкций и больших военных расходов ключевая ставка не будет эффективной в полной мере.

«Но в 2014–2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция у нас была 11–12%, так что, на мой взгляд, нынешняя инфляция в 8,5% для России не является чем-то таким крайне удивительным», — заключил Костин.

Темпы кредитования в будущем году замедлятся до 10%, а в этом — достигнут 20%, считает глава ВТБ. При этом розничное кредитование будет замедляться, а корпоративные заемщики продолжать кредитоваться.

Ранее Костин заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина использует тот инструмент регулирования экономической политики, который имеется в ее распоряжении, — ключевую ставку. По его словам, нужно посмотреть, насколько он будет успешным, «а не нападать на бедную женщину».