ЕЭК начала антидемпинговое расследование против китайских электродов

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 28 февраля начала антидемпинговое расследование по графитовым электродам из Китая, который является единственным производителем этих товаров в ЕАЭС, сообщает «Прайм» со ссылкой на «Ведомости» .

Расследование инициировали после жалобы компании «Эл 6», которая почти наполовину принадлежит «Ренове». Ее основателем является российский инженер и предприниматель Виктор Вексельберг.

Китай продал в страны ЕАЭС электроды по ценам ниже внутреннего рынка. Это решение привело к демпинговой марже в 28,6%. Инициированное расследование должно определить, нарушаются ли в этом случае нормы международной торговли.

Ранее министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван не планирует выходить из Евразийского экономического союза. По его словам, стране необходимо поддерживать, развивать и укреплять отношения с ЕАЭС, а также расширять сотрудничество с другими организациями.