Джон Коул пообещал вернуть Беларуси 43 млн долларов из Citibank

Джон Коул заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, что США обратились в Citibank с просьбой разморозить белорусские средства. Стороны вырабатывают механизм возврата денег.

«Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать», — сказал спецпосланник президента США Джон Коул.

Лукашенко напомнил, что республика поставляет калий в США и ожидает возврата средств, перечисленных компанией-партнером. По его словам, сейчас удобрения готовят к отправке в Америку.

«Но должок верните. 43–44 млн долларов наших в Citibank застряли — компания, которая с нами сотрудничала, заплатила деньги. У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги», — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Минск считает ключевым условием неукоснительное соблюдение достигнутых договоренностей.

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