Две мясных котлеты гриль. Бургеры в России станут дороже?

Контроль Роскачества не является причиной роста цен, но может вскрыть нарушения и увеличить издержки отдельных сетей, которые производят бургеры, сообщил РИАМО доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, юрист Кырлан Марчел.

Ранее СМИ сообщали, что Роскачество проведет проверку бургеров по многочисленным просьбам потребителей в этом году.

«Проверка Роскачества сама по себе не является причиной для роста цен на бургеры. Это не новый обязательный платеж, не акциз и не дополнительный налог на отрасль. Поэтому автоматически перекладывать сам факт проверки в цену для потребителя бизнес не должен. Роскачество заявило, что в 2026 году проверит бургеры по обращениям потребителей и будет смотреть на достоверность данных о сырье и соблюдение технологии производства. Другое дело, что последствия проверки могут быть разными для разных игроков», — сказал Марчел.

Он пояснил, что если у сети или производителя все в порядке с качеством, составом и внутренним контролем, для них это скорее репутационный плюс, чем экономическая проблема. А вот если вскроются нарушения, тогда издержки действительно могут вырасти: придется менять поставщиков, дорабатывать рецептуры, усиливать лабораторный контроль и корректировать технологические процессы.

«Но это уже цена не проверки, а цена наведения порядка в бизнесе. Поэтому корректнее говорить так — массового подорожания бургеров только из-за проверки я бы не ожидал. Если цены и будут расти, то прежде всего под влиянием привычных рыночных факторов — стоимости мяса, булок, соусов, логистики, аренды, зарплат и налоговой нагрузки. Проверка же скорее повышает прозрачность рынка и создает дополнительный стимул для добросовестной конкуренции», — отметил эксперт.

Марчел уточнил, что для крупных сетей это, как правило, управляемая история, а для слабых игроков — сигнал о том, что экономить на качестве становится все опаснее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.