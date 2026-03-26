Роскачество проверит качество бургеров в 2026 году

Роскачество в 2026 году проведет проверку бургеров. Об этом рассказал глава ведомства Максим Протасов, сообщает РИА Новости .

По его словам, исследование запланировано по многочисленным просьбам потребителей. Люди обращались в Роскачество в связи с появлением на рынке новых сетей, продающих эту продукцию.

«На 2026 год у нас запланировано исследование бургеров. Достаточно много потребителей обращалось к нам с этой просьбой, в связи с тем, что на рынок приходят новые сети, продающие данную продукцию», — отметил Протасов.

В ходе проверки специалисты оценят качество бургеров — насколько достоверны заявленные данные о сырье и нет ли нарушений технологии производства.

