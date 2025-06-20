Духин обсудил производство напитков с руководством «АБ ИнБев Эфес» на ПМЭФ-2025

На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин встретился с руководством АО «АБ ИнБев Эфес» для обсуждения будущего производства напитков. Эта компания владеет заводами по всей России, включая крупное предприятие в подмосковном Клину. Всего у «АБ ИнБев Эфес» 11 заводов по производству пива и 3 завода по производству солода в разных регионах страны, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

По словам Духина, в Подмосковье компания является одним из лидеров пивоваренного рынка. Они заинтересовалась производством безалкогольных напитков и начала развивать это направление.

«Предприятия в ее составе полностью обеспечивают себя ячменем и прочими зерновыми культурами отечественного производства. Такие крупные заводы стимулируют развитие регионального агропрома — создаются рабочие места на производстве и в смежных отраслях: сельском хозяйстве, торговле, логистике. Также растет экспортный потенциал — в прошлом году объемы поставок продукции Клинского завода увеличились на 7% к 2023 году. Мы слышим бизнес, поэтому нам важно создавать условия в регионе. У нас в сфере АПК действуют льготные инвесткредиты, субсидии на компенсацию затрат, налоговые преференции. Это облегчает финансовую нагрузку, сокращает сроки окупаемости проектов и в перспективе повышает объем инвестиций в развитие агропрома», — сказал Духин.

Клинский завод смог нарастить объем производства за первые 5 месяцев текущего года на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Участники встречи рассмотрели ситуацию на рынке пива. В прошлом году завод произвел 2,7 млн гектолитров продукции, при этом более 20% от всего объема составили безалкогольные напитки, популярность которых продолжает расти.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что в 2025 году фермеры и производители сельскохозяйственной продукции получат государственную помощь в размере 6 млрд рублей. Чтобы узнать, когда и как подавать соответствующие заявки, какие требования предъявляются к получателям и какие документы нужно собрать, достаточно воспользоваться онлайн-сервисом «Календарь мер поддержки».

Ранее на полях ПМЭФ-2025 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил планы по развитию «ПепсиКо Холдингс» с президентом PepsiCo в России и СНГ Давидом Манзини. По словам Воробьева, в течение 2025–2026 годов компания планирует инвестировать в свое производство более 3 млрд рублей.

«„ПепсиКо Холдингс“ работает в Подмосковье более 25 лет, сейчас у компании три завода, где трудятся в общей сложности порядка 3,5 тыс. человек. Это наш давний партнер, который вносит свою лепту в развитие пищепрома, выпускает снеки и напитки, пользующиеся спросом не только у нас в стране, но и за ее пределами. Важный момент — „ПепсиКо Холдингс“ активно использует местное сырье, закупает у подмосковных производителей молоко и картофель. Мы ценим такой подход и то, что компания инвестирует серьезные ресурсы в технологическое развитие своих заводов», — сказал Воробьев.