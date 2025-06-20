Воробьев: «ПепсиКо Холдингс» улучшит производство на своих заводах в Подмосковье

На полях ПМЭФ-2025 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил планы по развитию «ПепсиКо Холдингс» с президентом PepsiCo в России и СНГ Давидом Манзини. По словам Воробьева, в течение 2025–2026 годов компания планирует инвестировать в свое производство более 3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-слуба губернатора и правительства региона.

«„ПепсиКо Холдингс“ работает в Подмосковье более 25 лет, сейчас у компании три завода, где трудятся в общей сложности порядка 3,5 тыс. человек. Это наш давний партнер, который вносит свою лепту в развитие пищепрома, выпускает снеки и напитки, пользующиеся спросом не только у нас в стране, но и за ее пределами. Важный момент — „ПепсиКо Холдингс“ активно использует местное сырье, закупает у подмосковных производителей молоко и картофель. Мы ценим такой подход и то, что компания инвестирует серьезные ресурсы в технологическое развитие своих заводов. В прошлом году было вложено более 1 млрд рублей, в планах на 2025–2026 гг. — еще свыше 3 млрд. Они будут направлены на модернизацию производственных линий, капремонт оборудования и помещений», — рассказал Воробьев.

О производстве

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

С 2009 года на заводе в Домодедово выпускают разные напитки: Adrenaline Rush, Drive Me, Lipton Ice Tea, Frustyle и Evervess. Компания уже приобрела оборудование, чтобы расширить ассортимент и производить бутылки объемом 0,5 и 1 литр. В будущем планируется улучшить и модернизировать работу производственных линий.

В Солнечногорске находится завод, который открылся в 1998 году. На предприятии выпускают 76 видов продукции, включая такие известные бренды, как «Аква Минерале», Lipton Ice Tea, «Любимая», «Русский дар», Evervess, Drive Me и Frustyle. В 2025 году на заводе проведут капитальный ремонт машин для выдува бутылок из преформа и модернизируют систему противопожарной безопасности. На 2026 год запланированы более масштабные работы: разработка двух новых скважин, капитальный ремонт оборудования на линиях розлива и обновление линий для обмотки готовой продукции.

Завод в Кашире работает с 2001 года и является одним из крупнейших производств снеков PepsiCo в мире. Там расположены 10 производственных линий. Каждый год завод производит 92 тысячи тонн картофельных чипсов и 16 тысяч тонн сухариков и кукурузных палочек под известными марками Lay’s, Cheetos и «Хрустим». В ближайшем будущем планируется развитие предприятия: в 2025 году проведут автономную газификацию и улучшат систему вентиляции в цехах, а в 2026 году заменят производственные печи.

О партнерстве

Фото - © Александра Степанова

«Московская область является для нас ключевым производственным и логистическим хабом, обслуживающим не только Россию, но и экспортные рынки. Здесь расположено два завода по производству напитков, а также одно из крупнейших в мире предприятий компании по выпуску соленых закусок. Расположенные в Москве молочные заводы закупают сырое молоко, в том числе у подмосковных фермеров, а Каширский снековый завод закупает у местных сельхозпредприятий картофель для производства чипсов. На наших подмосковных заводах работает около 3500 человек, при этом деятельность этих предприятий создает тысячи рабочих мест для наших партнеров, от поставщиков сельхозпродукции для переработки до транспортных компаний, перевозящих готовую продукцию», — рассказал президент PepsiCo в России и СНГ Давид Манзини.

По словам Манзини, администрация Подмосковья активно поддерживает инвесторов, создавая для них благоприятные условия. Благодаря такому сотрудничеству «ПепсиКо Холдингс» успешно развивается. Например, в Кашире компания реализует проект автономной газификации предприятия, который стоит более 300 млн рублей и поможет наладить безостановочное производство даже во время плановых отключений.