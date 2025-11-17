Доцент Щербаченко рассказал, что делать при блокировке перевода денег
Эксперт Щербаченко: при блокировке перевода нужно выполнить все требования банка
Какие действия следует предпринять, если финансово-кредитная организация блокирует денежные переводы, РИАМО рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Прежде всего свяжитесь с банком: немедленно обратитесь в службу поддержки банка через горячую линию, чат в мобильном приложении или посетите отделение, чтобы уточнить причину блокировки», — говорит он.
Банк может запросить дополнительные документы или подтверждение личности. Следовательно, необходимо подготовить документы.
В зависимости от ситуации могут потребоваться:
- договор, чек, расписка или другой документ, подтверждающий законность перевода (например, договор купли-продажи, инвойс).
- объяснение в свободной форме с указанием, кто перевел деньги или кому они предназначены.
- подтверждение происхождения средств (выписки, справки о доходах).
Далее нужно следовать указаниям банка и выполнить все требования, которые выдвигает финансовая организация, отмечает эксперт.
