Доцент Щербаченко рассказал, что делать при блокировке перевода денег

сегодня в 15:53

Эксперт Щербаченко: при блокировке перевода нужно выполнить все требования банка

Какие действия следует предпринять, если финансово-кредитная организация блокирует денежные переводы, РИАМО рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Прежде всего свяжитесь с банком: немедленно обратитесь в службу поддержки банка через горячую линию, чат в мобильном приложении или посетите отделение, чтобы уточнить причину блокировки», — говорит он.

Банк может запросить дополнительные документы или подтверждение личности. Следовательно, необходимо подготовить документы.

В зависимости от ситуации могут потребоваться:

договор, чек, расписка или другой документ, подтверждающий законность перевода (например, договор купли-продажи, инвойс).

объяснение в свободной форме с указанием, кто перевел деньги или кому они предназначены.

подтверждение происхождения средств (выписки, справки о доходах).

Далее нужно следовать указаниям банка и выполнить все требования, которые выдвигает финансовая организация, отмечает эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.