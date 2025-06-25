Доцент Перепелкин: товары на маркетплейсах подорожают из-за роста комиссий

Доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин рассказал, что повышение комиссий для продавцов на ведущих маркетплейсах спровоцирует рост цен на ряд товаров, сообщает агентство « Прайм ».

Он отметил, что продавцы могут повысить цены на товары с целью сокращения издержек. Также можно снизить свою маржинальность, но такой вариант менее предпочтителен по очевидным причинам.

«Наиболее чувствительными к изменению комиссий окажутся товары с низкой маржинальностью — бытовая химия, товары для дома, мелкая электроника и т. п.», — рассказал маркетолог.

Ранее на маркетплейсах в России появились объявления о продаже уникальных игрушек Лабубу с лицами российских политиков и других значимых деятелей. Игрушки с лицами министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной можно купить за 100 тыс. рублей.