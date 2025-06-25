Доцент Перепелкин: товары на маркетплейсах подорожают из-за роста комиссий
Доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин рассказал, что повышение комиссий для продавцов на ведущих маркетплейсах спровоцирует рост цен на ряд товаров, сообщает агентство «Прайм».
Он отметил, что продавцы могут повысить цены на товары с целью сокращения издержек. Также можно снизить свою маржинальность, но такой вариант менее предпочтителен по очевидным причинам.
«Наиболее чувствительными к изменению комиссий окажутся товары с низкой маржинальностью — бытовая химия, товары для дома, мелкая электроника и т. п.», — рассказал маркетолог.
Ранее на маркетплейсах в России появились объявления о продаже уникальных игрушек Лабубу с лицами российских политиков и других значимых деятелей. Игрушки с лицами министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной можно купить за 100 тыс. рублей.