Доцент Перепелица оценил, на какой отметке россияне перестанут покупать валюту

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица оценил, по какой цене россияне перестанут покупать доллары и евро, сообщает «Прайм» .

«Точно сказать, какой курс можно считать „заградительным“ для покупки долларов и евро, сложно. Он может быть различным в зависимости от экономической ситуации и финансовых ожиданий. Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар и 90 рублей за евро может стать такой планкой», — предположил финансист.

Перепелица отметил, что россияне перестанут покупать слишком дорогие доллары и евро в качестве валюты для сбережения собственных средств. Но те граждане, кому по какой-либо причине нужны будут наличные доллары или евро, вероятно, купят их по любой цене.

Ранее США ввели новый пакет санкций в отношении России, под ограничения которого попала Мосбиржа. В связи с этим торги долларами и евро на ней приостановили.