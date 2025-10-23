Доцент Хачатурян напомнил, что при снятии наличных с карты действуют лимиты

С 1 сентября российские банки изменили лимиты на снятие наличных с карт в банкоматах. Какие они сейчас и от чего зависят, рассказал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян, сообщает «Прайм» .

По словам эксперта, ограничения устанавливаются в основном для борьбы с мошенниками и отмыванием денег. Новые правила дополняют уже существующие, но могут иметь свои особенности.

Так, лимиты могут зависеть от типа карты. В таком случае суточные ограничения составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные ограничения могут варьироваться от одного до трех миллионов рублей или даже больше.

Также есть лимиты на одну операцию или на снятие по QR-коду. В таком случае ограничения устанавливаются в зависимости от банка и индивидуальных условий.

Новые правила вводят временное или постоянное ограничение до 50 или 100 тысяч рублей в сутки, если есть подозрение на мошеннические действия. Хачатурян указал, что подобные меры — это нормальная практика в других странах. Они обеспечивают сохранность средств клиентов банка и защиты от мошеннических операций.

Если человеку надо снять сумму, которая выходит за рамки лимита, он может оформить в банке подписку или купить соответствующий пакет услуг. Также можно перевести деньги с карты на счет и снять их в кассе.

Между тем в России хотят ввести ограничения на количество банковских карт на одного человека. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос на данную тему.

