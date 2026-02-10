Доставки задерживаются: «Почта России» лишится свыше 60 тыс сотрудников

Массовые увольнения происходят в «Почте России». Ожидается, что до конца 2026 года организация потеряет более 60 тыс. сотрудников, сообщает Mash .

После новогодних праздников из «Почты России» уволились уже около около 5 тыс. почтальонов, операторов и руководителей. Персонала не хватает, что приводит к задержкам доставок писем и посылок, а также к закрытию отделений.

Основной причиной увольнений называются низкие зарплаты при увеличенной нагрузке. Сотрудникам дают дополнительные обязанности по продажам, устанавливают строгие планы и KPI, при этом не всегда выплачивая надбавки. Средняя зарплата работников почты в Москве составляет 43 тыс. рублей, почтальоны получают 30 тыс., а в регионах их зарплата еле достигает 25 тыс. рублей.

В Совфеде уточнили, что ситуация в маленьких городах и районах уже критическая. Средняя зарплата там составляет в районе 18-19 тыс. рублей, хотя требования такие же.

При этом в «Почте России» заявили, что показатель текучести кадров ниже среднемесячного. Чтобы решить проблемы «Почты России», будет создана специальная рабочая группа.

