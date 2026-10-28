сегодня в 19:33

Дополнительный авиасбор для пассажиров могут ввести в России в 2027 году

Дополнительный авиасбор может появиться в России с 2027 года. Он нужен для для поддержки поставок новых самолетов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заключение комитета по бюджету и налогам Госдумы на проект федерального бюджета на 2027–2029 гг.

Ожидается, что авиакомпании будут включать сбор в стоимость авиабилетов для пассажиров. На внутренних рейсах сумма составит 500 руб., на международных — 1 тыс. руб.

В документе отмечено, что разработкой механизма занимается Минпромторг. Полученные средства направят на «компенсацию стоимости лизинга и эксплуатации» 258 самолетов типа МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300, поставка которых предусмотрена «Комплексной программой по расширению производства воздушных судов».

О возможном появлении такого сбора сообщалось в сентябре. Отмечалось, что благодаря этой мере власти планируют собрать 200–250 млрд руб. в 2027–2030 годах для поддержки отечественных самолетов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.