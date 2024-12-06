Доллар опустился до 99 рублей

Курс доллара на международном рынке Forex опустился до 99,98 рубля по состоянию на 10:16 по московскому времени. Официальный курс Центробанка России на 6 декабря составляет 103,3837 рубля за доллар, сообщает РБК .

Пара доллар/рубль (USD/RUB) торгуется ниже отметки 100 рублей впервые с 20 ноября. В последний раз доллар стоил дешевле 104 рублей полторы недели назад — 26 ноября.

5 декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что курс рубля ощутимо ослабел из-за американских санкций против Газпромбанка. Вместе с тем глава Минфина выразил мнение, что с рублем «все будет в порядке» через неделю-две.

Ранее в Совкомбанке назвали вероятность возвращения доллара к 50-60 рублям.

