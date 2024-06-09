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Доля рубля в расчетах с Европой достигла рекорда

Доля рубля в расчетах с Европой в этом году оказывалась на рекордном показателе. К марту цифра увеличилась до 58,5% от всех расчетов, сообщает РБК.

Около 28,5% расчетов пришлось на валюты недружественных стран. Помимо этого, 13% составили валюты дружественных.

Если сравнивать с мартом 2023 года, доля рубля увеличилась более чем на 10%. Об этом говорят данные Центробанка.

В Европу в первом квартале нынешнего году осуществили товарного экспорта на сумму 15,4 млрд долларов или около 15% от общего объема экспорта РФ.

Доля рубля в расчетах с Африкой в этом году значительно упала до 51,4%.