Доля рубля при расчетах России и Европы за экспорт выросла до рекордных значений

Доля рубля при расчетах России с Европой за экспорт товаров и услуг в марте этого года достигла рекордных значений и составила 58,5% в общей структуре валют, сообщает РБК .

За год показатель вырос на 10,8 п. п., за месяц — на 9,6 п. п. Об этом говорят данные Центробанка.

В течение года (с января 2023 по январь 2024) доля рубля в оплате экспорта в Европу колебалась от 43,6% до 53,6%. Сейчас она достигла показателя почти в 60%.

Доля рубля в расчетах с европейскими странами начала резко расти во втором квартале 2022 года. До этого она не превышала 13,7%.

В целом в первом квартале этого года доля рубля при расчетах за экспорт с Европой составила 53,8%, а долларов и евро — 32,5%, доля валют дружественных стран — 13,7%. Для рубля и дружественных валют такие значения являются максимальными, а для доллара и евро — минимальными.

При расчетах за импорт доля рубля в марте этого года составила 52,6%. Больше показатель был только в январе нынешнего года. Тогда он находился на уровне 53%.

По данным ФТС, на поставки в Европу в первом квартале пришлось 15,2%, или 15,4 млрд долларов от общего объема российского товарного экспорта.