Группа Uma2rman выступит на закрытии фестиваля в Ленинском округе

Культурный фестиваль «Каникулы» проходил в подмосковном Ленинском городском округе в течение первого летнего месяца на территории усадьбы «Горки Ленинские». Хедлайнером на закрытии пятинедельного мероприятия станет знаменитая российская рок-группа Uma2rman. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Братья Кристовские с командой выступят 6 июля на большом live-концерте на сцене „Горок Ленинских“ со своими хитами „Проститься“, „В городе лето“, „Прасковья“, „Звезды“ и другими известными композициями. Концерт начнется в 20:00. Кроме хедлайнеров, в этот день гости усадьбы услышат исполнительницу Ульяну Мамушкину и инди-поп группу „Обе Две“. Режиссёром закрытия фестиваля станет Илья Авербух», — рассказали в учреждении культуры.

Завершающий день фестиваля будет насыщенным на события с самого утра: посетителей ждут мастер-классы, квесты, спортивные активности и другие развлечения. А днем ранее, 5 июля, жителям и гостям Ленинского округа продемонстрируют две театральные постановки, также запланированы интерактивная программа «Дачная жизнь», открытие художественно-терапевтической тропы и лекция по археологии.

«Проект „Каникулы“ подходит к завершению, но лето не заканчивается, и наших гостей ждет еще много интересного. Уже 13 июля состоится открытие самого масштабного в Московской области паблик-арт фестиваля современного искусства „Заповедное“, который продлится до конца сентября. Свои арт-объекты представят 40 художников из разных городов России», — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника Евгения Сарамуда.

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