Жара и обезвоживание: врач рассказала о рисках возникновения варикоза

Нутрициолог Сергеева: к варикозу могут привести стресс и лишний вес

Врач-нутрициолог, специалист по коррекции веса, автор канала «Молекула здоровья» Виктория Сергеева заявила, что обезвоживание, высокие температуры летом и длительные поездки в статичном положении могут привести к венозной недостаточности — варикозу, который, в свою очередь, вызывает судороги и отеки ног, сообщает RuNews24.ru .

По ее словам, среди основных рисков — лишний вес и злоупотребление алкоголем и табаком, недостаток воды и тяжелая физическая работа, наследственность и беременность, а также каблуки и неудобная одежда.

«Если у вас более трех рисков, обратите внимание на профилактику, ведь нарушение венозного кровообращения неприятная и прогрессирующая болезнь», — сказала доктор.

В качестве профилактики варикоза доктор порекомендовала обращать внимание на питание и образ жизни, не забывать об умеренной здоровой физической нагрузке, употреблении витаминов и минералов.