Юные пловцы из Ленинского округа завоевали порядка 30 медалей на соревнованиях

В Московской области прошли ежегодные соревнования по плаванию на открытой воде в 100-метровом бассейне «Брызги», приуроченные к празднованию Дня молодежи. Юные пловцы из Ленинского округа показали впечатляющие результаты, завоевав 27 медалей различного достоинства: 6 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Наши юные спортсмены показали настоящий характер на ежегодных соревнованиях „Брызги“. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и сплоченность команды. Мы очень гордимся успехами наших спортсменов», — приводятся в сообщении слова директора детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнары Романадзе.

Особенно отличились воспитанники Ленинского округа в эстафетах, где они соревновались в абсолютном зачете, вне зависимости от возраста: 4×100 м вольным стилем (смешанная эстафета) — 1 место у команды «Питоны», 4×100 м вольным стилем (девочки) — 2 место у команды «Лебедь, Рак и Щука», 4×100 м комбинированная эстафета (девочки) — 2 место у команды «Гадюки», 4×100 м комбинированная эстафета (мальчики) — 2 место.

В соревнованиях приняли участие более 300 пловцов из разных уголков Московской области и Москвы. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали известные ветераны плавания и призеры Олимпийских игр: Виктор Мазанов, Александр Федоровский и другие.

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