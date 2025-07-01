В Лосино-Петровском завершилось благоустройство набережной Суворовских Прудов

В городском округе Лосино-Петровский завершилось благоустройство Суворовских прудов. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В этом году провели работы на территории площадью 4,6 гектара. По программе «Формирование комфортной городской среды» созданы новые инфраструктурные объекты, включая велосипедную дорожку протяженностью 1,6 километра. Также в проекте предусмотрены новая парковка и входная группа для удобства посетителей.

Кроме того, в рамках благоустройства прошло обустройство набережной и пляжной зоны, а также амфитеатра у воды и современных спортивных площадок. Эти изменения направлены на создание комфортного пространства для активного отдыха и досуга жителей и гостей округа.

Важным аспектом проекта стало озеленение территории, что не только улучшит внешний вид Суворовских прудов, но и положительно сказывается на экологии района. В рамках озеленения высажены деревья, кустарники и цветочные композиции, что создает благоприятную атмосферу для отдыха и прогулок.

Для обеспечения безопасности на территории установлены освещение и современная система видеонаблюдения, что позволит создать комфортные условия для всех посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.