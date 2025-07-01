Стало известно, почему песня «Кухни» стала настолько популярна среди россиян

Стало известно, почему простая песня «Кухни» от проекта «Бонд с кнопкой» о жизни в хрущевках и кухонных разговорах тронула многих, сообщает «ФедералПресс» .

«Мне кажется, образ кухни у человека на постсоветском пространстве вызывает чувство ностальгии. Это что-то доступное, как плацкарт, поликлиника», — заявил автор произведения Илья Золотухин в одном из интервью.

Песня так близка людям, потому что она построена на узнаваемых образах: «Я плакал в одежде», «Соль на клеенке». Каждая строчка отзывается в памяти слушателей, а в песне нет громких слов и патетики, наоборот, текст рассказывает о боли, усталости, надежде так, что слушателю не требуется расшифровка.

Не менее важную роль в композиции играет кухня, считающаяся пространством, где люди становятся настоящими, могут помолчать, побыть рядом друг с другом, просто попить чай. Повторы в тексте создают эффект внутреннего диалога, а фраза «Когда устанешь — приходи» звучит как искреннее приглашение.

Также успех «Кухонь» можно объяснить не только формой, но и темой. Сейчас из-за постоянного поток информации, перегруженного новостного поля и глянцевого контента аудитория желает чего-то простого и честного. Так песня без виртуозных рифм, содержащая правду и тепло, стала нужной для народа.