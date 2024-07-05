сегодня в 19:12

Доходы консолидированного бюджета РФ в январе–мае составили более 27 трлн руб

По данным федерального казначейства, доходы консолидированного бюджета РФ в январе–мае составили 27 трлн 821,9 млрд руб., расходы — 27 трлн 262,3 млрд руб., сообщает « Интерфакс ».

Таким образом, консолидированный бюджет РФ в январе–мае 2024 года предварительно исполнен с профицитом 559,6 млрд руб.

Дефицит федерального бюджета РФ за этот период составил 730,4 млрд рублей, тогда как ранее Минфин оценивал его в 983 млрд руб. На новые цифры повлияло уменьшение суммы расходов федерального бюджета в январе–мае: они составили 15 трлн 22,5 млрд руб.

Доходы федерального бюджета за пять месяцев 2024 года составили 14 трлн 292,1 млрд руб.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ исполнены с профицитом 974,2 млрд руб. При этом их доходы составили 9 трлн 224,6 млрд руб., расходы — 8 трлн 250,5 млрд руб.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов исполнены с профицитом 210,3 млрд руб., а территориальных государственных внебюджетных фондов — с профицитом 105,6 млрд руб.

Ранее аналитики рассказали, каким будет курс рубля в III квартале 2024 года. По их прогнозам, в ближайшие три месяца курс доллара будет колебаться в диапазоне 80-90 рублей за доллар. К концу III квартала он и вовсе может достичь 90–95 рублей.