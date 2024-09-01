Доходы ЕС от экспорта алмазов упали в 1,5 раза из-за антироссийских санкций

Прибыль ЕС от продажи алмазов снизилась в 1,5 раза после введения санкций против камней из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

За первые полгода 2024-го ЕС продал алмазы на сумму всего 3,2 млрд евро. Ниже прибыль от экспорта товаров у Брюсселя была только в 2020 году, когда наступила эпидемия ковида.

Евросоюз вводил санкции против российских алмазов в начале 2024 года. Уже с 1 сентября их ужесточат. В последний раз РФ продавала в ЕС натуральные и синтетические алмазы только год назад.

Ранее сообщалось, что продажи российских алмазов в Гонконг выросли почти в 20 раз. Это произошло всего за пять месяцев 2024 года.