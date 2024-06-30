Продажи российских алмазов в Гонконг выросли почти в 20 раз

Гонконг увеличил покупку российских алмазов в 18 раз за 5 месяцев

Гонконгское статбюро подвело итоги по импорту алмазов из России с января по май 2024 года и выяснило, что закупка увеличилась в 18 раз, пишет РИА Новости .

С января по май включительно Гонконг купил у России алмазов на 657,3 миллиона долларов. Годом ранее импорт драгоценного камня составлял 36,5 миллиона долларов.

Так, Россия заняла третью строчку в своеобразном рейтинге по поставкам драгоценных камней, что положительно повлияло на азиатскую экономику. От всего импорта доля РФ составила 12%, а в прошлом году этот же показатель был на отметке 1%.

Лидером продаж алмазов в Гонконг стала Индия, ее поставки за пять месяцев 2024 года составили на сумму 2,9 млрд долларов, а вторую строчку занял Израиль. Он продал драгоценный камень на 716,6 млн долларов.